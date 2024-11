Chi si è allenato con la prima squadra?

Christos Papadopoulos (trequartista Juventus Next Gen)

Augusto Owusu (centrocampista Juventus Next Gen)

Alfonso Montero (difensore Juventus Primavera)

Filippo Pagnucco (difensore Juventus Primavera)

Diego Pugno (attaccante Juventus Primavera)

In vista della partita che vedrà laimpegnata domenica allo Stadio Via del Mare di Lecce contro il Lecce, Thiago Motta dovrà fare nuovamente i conti con un'emergenza infortuni piuttosto marcata. Basti pensare che contro l'Aston Villa, la Vecchia Signora si è presentata in quel di Birmingham con appena 14 giocatori di movimento a disposizione. E in vista della sfida in terra salentina il rischio è che si possa riproporre uno scenario simile.In attesa di capire se almeno Vlahovic e McKennie potranno recuperare, il ko di Savona potrebbe spingere Thiago Motta a portare con sé, domenica, anche qualche elemento della Next Gen o della Juventus Primavera. E intanto, alla Continassa, il tecnico bianconero ha già offerto un primo antipasto aggregando all'ultimo allenamento della prima squadra ben cinque elementi provenienti dal settore giovanile zebrato. A riferirlo è Tuttosport.Thiago Motta, in occasione dell'allenamento odierno di venerdì 29 novembre, ha infatti aggregato alla prima squadra ben 5 giocatori pescati rispettivamente dalla Juventus Next Gen e dalla Primavera.





