Il precedente Juventus

Lo spauracchio Articolo 4

Laha istituito un Comitato Speciale per indagare sui legami tra criminalità organizzata e manifestazioni sportive, in particolare sugli ultras e le infiltrazioni mafiose. Coordinato dal senatore Walter Verini (PD-IdP), il Comitato comprende otto membri di diversi partiti e si concentrerà inizialmente sull'inchiesta “” avviata dalla Procura di Milano. Gli obiettivi includono ascoltare i dirigenti di, oltre ai vertici della FIGC e Lega Serie A, per individuare strategie contro le pressioni criminali sugli ultras e migliorare la prevenzione. Il Comitato elaborerà infine una relazione per il Parlamento.Un precedente simile risale al, quando un altro comitato indagò sui rapporti tra Juventus e ultras, portando a sanzioni significative e a proposte per migliorare la sicurezza negli stadi. Tra le raccomandazioni c'erano il rafforzamento del Daspo, l'adeguamento degli impianti sportivi con tecnologie avanzate, e misure contro il riciclaggio di denaro. Anche stavolta, il Comitato agirà senza sovrapporsi alla magistratura, ma con l’obiettivo di supportare gli organismi preposti e promuovere trasparenza e legalità nel mondo sportivo. I lavori inizieranno con audizioni e un calendario dettagliato, partendo da Milano e ampliandosi ad altri club di Serie A.L'inchiesta “Doppia Curva” potrebbe coinvolgere Inter e Milan a livello sportivo, con l'articolo 4 del codice di giustizia che prevede sanzioni per chi viola “lealtà, correttezza e probità”. Le società, considerate vittime dal procuratore Viola, escludono responsabilità, ma restano zone grigie. L'indagine, unica nel suo genere, ha coinvolto anche l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, che ha spiegato di aver promesso supporto per la finale di Istanbul temendo uno sciopero del tifo, senza subire minacce. Anche Javier Zanetti ha dichiarato di aver sempre avuto rapporti diretti con gli ultras, senza pressioni indebite.Le posizioni più delicate riguardano Calabria (Milan), che ha incontrato il capo della Curva Sud per discutere problemi della squadra, e Calhanoglu (Inter), che ha ignorato le direttive della società per incontrare i tifosi dopo il terremoto in Turchia. La Procura Federale, con 12.000 pagine di documenti, ha 60 giorni per concludere l'indagine e formulare eventuali deferimenti.