Fagioli Juve, i possibili scenari di mercato a gennaio

La stagione di Nicolò Fagioli ha avuto due facce finora. Dopo un inizio molto positivo, con il centrocampista che ha collezionato prestazioni importanti e guadagnato fiducia, adesso sembra essere scivolato in fondo alle gerarchie di Thiago Motta., e il classe 2001 ha accusato alcune difficoltà nelle ultime partite. E dunque, risulta inevitabile non guardare al mercato . Già, perché Fagioli al momento sembra indirizzato verso l'uscita: potrebbe essere lui l'uomo sacrificabile per gennaio, e il centrocampista ha già attirato su di sé l'attenzione di alcuni club, uno su tutti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.Il club di Roberto De Zerbi ha già dimostrato il suo interesse per Fagioli, che sarebbe anche convinto dal progetto del club francese. Al Marsiglia Fagioli ritroverebbe anche l'ex compagno. La Juve valuta il centrocampista, ma si dovrebbe trattare di un'operazione a titolo definitivo. Eppure, non è finita qui. Già, perché sullo sfondo rimane anche il, con il dsche conosce bene Fagioli, anche se al momento gli azzurri non hanno avviato alcun contatto.

