Cristianoe la squadra mercato della Juventus dovranno vestire i panni degli equilibristi in vista della sessione di gennaio . In un mondo ideale, viste le difficoltà e le ristrettezze della rosa, il club bianconero dovrebbe chiudere almeno tre colpi: due in difesa, uno in attacco. La catena di infortuni ha rivelato che la coperta è troppo corta per permettere a misterdi lavorare al meglio e alla una squadra di essere competitiva su ogni fronte.Ma il mercato di gennaio è differente. Pochi soldi, si va alla ricerca di occasioni e formule creative. E si va alla ricerca dei fondi per finanziare le entrate, puntando anche sulle uscite che possono rimpinguare le casse e liberare spazio salariale. In particolare, sono cinque i profili da monitorare in casaper quanto riguarda il mercato di gennaio in uscita.