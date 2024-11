Zirkzee Juve, la situazione

Zirkzee, la stagione

Presenze: 18

Minuti: 721’

Goal: 1

Assist: 2

La palma di protagonista della serata se la prende un’altra vecchia conoscenza della Serie A; ilbatte il Bodo Glimt 3 a 2 in Europa League soprattutto grazie ad una doppietta di Rasmus. Ad osservare i compagni dalla panchina, invece, c’è un mesto Joshua. Tra lui e il nuovo tecnico Amorim non è ancora scoppiato l’amore: bocciato in Europa League, uno scampolo di match in Premier; insomma, non è di certo un imprescindibile. A tutto questo si aggiunga la pioggia di critiche dei tifosi dei Red Devils e un talento che, come successo a molti, sembra essere inghiottito dalle difficoltà delInsomma, una serie di ingredienti e una ricetta già pronta per essere cucinata, per tornare ai giochi estivi e agli appellativi, da chef Cristiano Giuntoli. Ma al di là dell’ironia, più che un piatto qui ci sarebbe da impostare una magia.Come ripetuto più volte da, in vista del mercato di gennaio la priorità della Juventus è operare sulla difesa, mentre in attacco si punta sul ritorno di Milik. Non si può, però, fare i vaghi di fronte all’insoddisfazione di Joshua Zirkzee , pallino di; non si può lasciare nulla di intentato. Quindi, non sarà la priorità in cima all lista ma, nel caso in cui si dovessero creare le giuste condizioni, nel caso in cui il Manchester United aprisse ad un prestito, magari pagando parte dell’ingaggio; allora sì, un tentativo può essere fatto per ricostituire la coppa Thiago Motta-Zirkzee che ha fatto sognare Bologna e che può ripetersi a Torino.