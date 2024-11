Zirkzee Manchester United, la sua stagione finora

18 presenze

7 volte titolare

1 goal

2 assist

721 minuti giocati

Ancora una partita in panchina per Joshua Zirkzee. Nella serata in cuivince la sua prima gara da allenatore del Manchester United, l'ex attaccante del Bologna è rimasto fuori per 90 minuti, senza entrare neanche a partita in corso. Non è la prima volta che Zirkzee non solo rimane fuori dai titolari,. Finora l'olandese ha segnato solo una rete, all'esordio contro il Fulham, ma la sua avventura con i Red Devils è stata fin qui tutt'altro che positiva.