Owusu e Papadopoulos, due centrocampisti dalla Next Gen

Primavera tra difesa e attacco: ecco Pagnucco, Montero e Pugno

L'emergenza è ormai chiara: la Juve è alle prese con gli infortuni e contro il Lecce la situazione non sarà diversa dalle ultime trasferte, anzi. Contro i giallorossirimarranno probabilmente ai box, e anche Vlahovic rischia di unirsi ai due centrocampisti . Contro l'Aston Villa, inoltre, la Juve ha perso anche; il difensore non ha riportato lesioni, vero, ma è molto probabile che Motta non lo rischierà a Lecce. Tuttavia è proprio nei momenti di difficoltà che deve emergere la forza di questa squadra, che sta dimostrando di essere in crescita anche nel fronteggiare gli infortuni. Ma non finisce qui. Lo sguardo di Thiago Motta, infatti,, e conferma ancora una volta la sua filosofia del "non guardare la carta d'identità". Nella giornata di oggi, inoltre, bensi sono allenati con la prima squadra, e considerando l'emergenza non si può escludere del tutto una possibile convocazione. Un gruppo di giovani, inoltre, si allenerà anche nella rifinitura di domani mattina con la prima squadra.Dalla Juventus Next Gen sono arrivati. Il primo, classe 2005, veste la maglia bianconera sin da quando aveva 7 anni, e l'ha lasciata solo per una breve parentesi in prestito alla Reggiana Under 17. Owusu ha collezionato 13 presenze fin qui, e Brambilla l'ha schierato per 90 minuti contro la Turris. Papadopoulos ha un anno in più di lui ed è in prestito alla Juve dal Genoa. Con i bianconeri ha giocato 12 partite, segnando anche un gol(3-2 contro la Casertana).Thiago Motta ha anche scelto tre giocatori dalla Juventus Primavera di Magnanelli per l'allenamento di oggi. Si tratta dei difensorie dell'attaccante. Pagnucco indossa la fascia da capitano dell'Under 20 juventina, e si è distinto anche con la Nazionale Under 19. Alfonso Montero sta seguendo le orme bianconere come ha fatto suo papà Paolo per anni, e nonostante sia tra i più giovani della Primavera (classe 2007) si è già guadagnato molto spazio. Infine Motta ha pescato anche tra gli attaccanti, scegliendo il numero 9 della squadra di Magnanelli: Diego Pugno è tra i giocatori che si sono distinti in questo avvio di stagione,nel campionato Primavera 1. Insomma, la Juve cresce e soffre con tutte le sue pedine, e i giovani fanno parte di queste.





