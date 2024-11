Le parole di Thiago Motta in conferenza pre Lecce-Juventus

Lariprende il cammino in Serie A dopo la sfida di Champions League, pareggiata 1-1 contro l'Aston Villa. Per i bianconeri sarà la terza trasferta consecutiva. Una settimana fa infatti la Juve aveva affrontato il Milan a San Siro. Domani la squadra di Thiago Motta sarà ospite al Via del mare, dove giocherà contro il(in programma alle 20:45), in una situazione non facile a livello di infortuni.ha presentato la partita in conferenza stampa.Le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia di Lecce-Juventus. La conferenza inizia alle 13."Voglio vedere tante cose, dare continuità a quello che stiamo facendo, fare una grande prestazione in tutti i sensi, in tutti gli aspetti del gioco, è quello che serve per avere più possibilità di avere il risultato a nostro favore"." Bremer, Nico, Douglas, Mckennie, Savona, Cabal, Adzic, Vlahovic, Milik. Giovani convocati? Avremo con noi Montero, Pagnucco, Papadopoulos, Owusu e Pugno.""Non lo so, siamo concentrati sul Lecce, lavorando su chi c'è e aspettando quelli che stanno recuperando"."Totale fiducia nei miei giocatori, chi è presente e parteciperà farà una grande partita, la situazione va affrontata in un solo modo, ognuno dare qualcosa in più per aiutare la squadra, questo è quello che facciamo tutti i giorni"."Strada giusta, lavoriamo ogni giorno in ogni aspetto del gioco per poter migliorare"."Vengono da una vittoria, quando si cambia allenatore normale che si porta qualcosa di nuovo, entusiasmo, i giocatori che giocavano di meno hanno la possibilità di ripartire da zero, si crea un ambiente con cose positive. Hanno giocatori interessanti, un allenatore che dà tanto alla squadra a livello di organizzazione, giocano in casa, cercheranno di spingere, immagino che presseranno nella nostra rimessa da fondo, dovremo essere bravi ad uscire palla a terra e nel gioco lungo. Affronteremo una squadra complicata, noi dobbiamo pensare a noi, dare il nostro meglio sapendo dove portare la partita per aumentare la possibilità che il risultato sia dalla nostra"."Lavoriamo tutti i giorni per migliorare, sia difensivamente che offensivamente, adesso abbiamo un'altra opportunità, concentrati sul Lecce per fare una grande prestazione"."Vedremo domani, chi giocherà e chi contribuirà a partita in corso aiutando la squadra, siamo focaliccazti sul Lecce, le prossime partite avremo tempo per studiarle, prepararle. Questa partita è sicuramente complicata, dobbiamo fare una grande prestazione, tutto il resto conta poco in questo momento"."Dusan non è disponibile, che sia lui o un altro giocatore, sono i primi interessati che hanno tutta la voglia del mondo di scendere in campo, poter giocare e aiutare la squadra. In questo momento Dusan come tanti altri non sono disponibili, vedremo per le prossime partite"."In generale, tutte le squadre, un po' di meno, un po' di più, stanno subendo questi infortuni, la mia opinione adesso non è che cambierà le cose. Sono completamente concentrato su chi è disponibile sempre aspettando il recupero nel più breve possibile di chi è indisponibile per poter aiutare la squadra"."Come lo vedo? Bene, come tutti gli altri, deve continuare a impegnarsi ogni giorno per poter partecipare, che sia 95 minuti, 10 o quindici e fare la differenza, subentrnado ha potuto aiutare la squadra, vediamo per domani se inizia o durante la partita entrerà per aiutare i suoi compagni".SUL MERCATO E L'ATTESA PER MILIK - "Sul mercato c'è sempre molta sintonia con la società, penso solo a Lecce, non è il momento di parlare di mercato"."Va affrontata come stiamo affrontando, dando qualcosa in più tutti, io per primo, oggi Dusan come tanti compagni non è disponibile, quando sarà disponibile faremo in modo che possa partecipare, aiutare la squadra".