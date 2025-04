Un futuro in prestito? Alberto Costa, Adzic e non solo: chi può partire

Il futuro di Adzic



Alberto Costa, le voci sul futuro



Le ultime su Samuel Mbangula

A Torino i ragionamenti sono ormai avviati. Al di là di chi sarà alla guida tecnica nella prossima stagione, al di là delle variabili di contesto, il focus è chiaro: valutare chi ha convinto, chi è rimasto a metà strada e chi, invece, dovrà ancora percorrere un proprio cammino. Magari per tornare con prospettive più solide. Magari per diventare una risorsa in ottica player trading, la leva più utilizzata – o quantomeno la più immediata – per dare respiro al bilancio.In questo scenario si inseriscono tre nomi, tre situazioni differenti ma accomunate da una certezza: difficilmente faranno parte della prima squadra bianconera nella prossima stagione. Parliamo diPer, la stagione appena conclusa è stata una sorta di doppio capitolo. Prima, un progressivo calo di minutaggio e spazi, in un campionato che raramente premia il talento puro; poi un impatto devastante: gol, assist, giocate da leader tecnico e una qualità palla al piede che ha brillato in maniera cristallina.Pochi, forse nessuno, hanno inciso quanto lui nella seconda squadra. Nemmeno Kenan Yildiz, in certi momenti, era stato così dominante.Non stupisce, dunque, che alcune società di Serie A abbiano acceso i fari sul suo profilo. Scelto da Cristiano Giuntoli quando era ancora una giovane promessa,Con la Juve pronta a decidere se puntare su di lui, ripartendo però da un prestito altrove.Il futuro di Alberto Costa, invece, potrebbe riportarlo in Portogallo. Dopo essere stato acquistato dalla Juventus per 12 milioni di euro, il difensore ha mantenuto un discreto appeal proprio nel paese dove aveva cominciato a farsi notare, con la maglia del Vitória Guimarães.Un ritorno "a casa" sembra difficile, ma non è da escludere un inserimento nelle chiacchierate in corso con Porto e Braga. Il suo profilo resta interessante, soprattutto in chiave di operazioni incrociate. Molto dipenderà dalle esigenze che emergeranno nelle prossime settimane, ma la sensazione è chiara: il mercato, ancora una volta, detterà la rotta.Capitolo a parte per, protagonista silenzioso ma preziosissimo della stagione bianconera. Un vero e proprio dodicesimo uomo, che ha garantito equilibrio e affidabilità, facendosi notare anche fuori dai radar principali. Ora, però, è arrivato il momento di monetizzare.La Juventus ha intenzione di valorizzare al massimo la crescita del centrocampista, che ha attirato attenzioni in Italia e sondaggi sparsi in Europa. Il valore?, cifra che potrebbe diventare realtà già nella mini finestra di mercato di giugno. Una mossa strategica, che non solo consentirebbe di registrare una plusvalenza, ma anche di sostenere eventuali investimenti in entrata.