Il giorno dopo le riflessioni continuano. Già, perché la domanda che ha avvolto tutto l'ambiente bianconero è stata una: " La Juventus ha dato il massimo contro l'Aston Villa? ". Le risposte possono essere tante, così come le sfumature di ognuna di esse. Ma il giorno dopo il match contro gli inglesi non è stato solo questo. C'è stato un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di, con gli esami che hanno escluso lesioni.È stata anche la giornata del calciomercato, con le situazioni di Milan Skriniar e Antonio Silva che continuano a tenere banco in casa Juventus. Dall'infermeria, inoltre, arrivano anche buone notizie:. Discorso diverso, invece, per McKennie e Douglas Luiz.





