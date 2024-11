Juventus, la strategia per convincere il PSG a cedere Skriniar

Lanella sessione di calciomercato di gennaio sarà alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo, lo dimostrano gli infortuni e la stagione anticipatamente finita per Gleison Bremer e Juan Cabal. Un nome sul taccuino del direttore Cristiano Giuntoli è quello dell'ex difensore dell'Inter ora al PSG MilanStando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport la Juventus potrebbe ottenere circa 25 milioni dalle cessioni e potrebbe prontamente metterli sul piatto del Paris Saint Germain per arrivare a Milan Skriniar.