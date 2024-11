Quando torna Dusan Vlahovic?



Quattordici, questo era il numero dei giocatori di movimento a disposizione del tecnico della Juventus Thiago Motta nella serata di ieri per la gara del Villa Park contro l'Aston Villa. Emergenza infortuni totale quindi per i bianconeri. Qualcuno però può recuperare verso il Lecce? Escludiamo i lungo degenti Juan Cabal, Gleison Bremer ed Arek Milik (tornera ad allenarsi a metà dicembre circa).Il più atteso è sicuramente il bomber serbo Dusan Vlahovic che si è fermato negli ultimi minuti della sfida con la sua Serbia. Filtra ottimismo per rivederlo almeno nell'elenco dei convocati per la sfida contro il Lecce ma tra oggi e domani svolgerà gli ultimi test.Diverso invece il discorso per Weston McKennie. Si è fermato due giorni prima della trasferta di Birmingham per un affaticamento muscolare. In dubbio totale per la trasferta di Lecce, dipenderà dalle sue sensazioni tra l'allenamento di oggi e quello di domani.Niente Lecce per il centrocampista brasiliano Douglas Luiz che però sembra essere sulla via della guarigione. La Juventus lo aspetta per il sabato seguente, allo Stadium, per la sfida contro il Bologna.





