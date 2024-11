Infortunio Savona, il comunicato ufficiale

Sospiro di sollievo per Nicolòe per la Juventus . Nicolò Savona, dopo il fastidio all'adduttore destro riportato nel secondo tempo della partita di Champions League contro l'Aston Villa, è stato sottoposto oggi, 28 novembre, a controlli medici. Gli esami strumentali non hanno rilevato lesioni, e il giocatore sarà monitorato nei prossimi giorni per valutare l'evoluzione delle sue condizioni."Nicolò Savona, a seguito del fastidio all'adduttore destro accusato durante il secondo tempo della gara di Champions League contro l'Aston Villa, è stato sottoposto oggi, 28 novembre, ad accertamenti.Gli esami strumentali hanno escluso lesioni e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni".