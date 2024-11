Come sta Savona?

Erano quattordici i giocatori di movimento a disposizione di Thiago Motta ieri per la sfida di Champions League contro l'Aston Villa. Una lista di infortunati decisamente lunga per i bianconeri che devono necessariamente fare i conti con le assenze. Chi però si è fermato nella serata di ieri per infortunio è Nicolò, costretto a chiedere il cambio dopo un'ora di gioco. Al suo posto è entrato Danilo.Il giocatore secondo Tuttosport ha sentito un dolore all'altezza dell'inguine. Stando alle prime sensazioni sembra che Savona si sia fermato per tempo e che l'infortunio non sia troppo grave, filtra ottimismo. Nella giornata di oggi dopo il ritorno da Birmingham sosterrà al JMedical gli esami strumentali e si avranno ulteriori novità sulle sue condizioni verso la sfida di sabato contro il Lecce.





