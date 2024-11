Il futuro di Conceicao

I numeri di Conceicao in Aston Villa-Juventus

Minuti giocati: 90

Expected goals: 0.22

Palloni toccati: 53

Accuratezza dei passaggi: 81%

Cross: 4

Tiri in porta: 2

Tiri fuori: 1

Dribbling tentati: 13 (riusciti 9)

Duelli vinti: 13 (su 18)

Falli subiti: 3

è stato il migliore tra i bianconeri anche nel match di ieri sera tra Juventus e Aston Villa . Tra pressing asfissianti, dribbling ubriacanti e cross impossibili da intercettare per gli avversari, a Birmingham il "folletto" portoghese ha messo in scena l'ennesima prestazione di alto livello della sua prima stagione in bianconero, in cui il goal gli è stato negato solo da un miracolo del Dibu Martinez. E ciò che veniva da pensare guardandolo in azione era innanzitutto che, in questo momento, sono in circolazione pochi altri giocatori come lui, con un passo diverso e uno strappo che consente di aprire voragini e creare pericoli anche lì dove sembra tutto estremamente "piatto" e lineare.Alla Juve, comunque, si sono già resi conto da tempo di avere in casa un profilo di giocatore più unico che raro. E infatti, dopo la formula creativa "inventata" in estate per strapparlo al Porto,si è mosso subito con il suo agente Jorge Mendes - lo stesso con cui ora sta lavorando per Antonio Silva - per acquistarlo a titolo definitivo. L'accordo verbale, come ha confermato oggi Fabrizio Romano, è già stato trovato (il giocatore ha una clausola da 30 milioni di euro nel suo contratto), e a inizio 2025 sarà messo anche su carta. Per Conceicao, dunque, si profila un futuro a tinte bianconere.

Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui