Calciomercato Juventus, la strategia

Antonio Silva Juve, le ultime

Antonio Silva, la stagione

Presenze: 11

Minuti: 904’

Goal: 1

Assist: 1

90 minuti nella coppa nazionale portoghese, poi 90 in panchina inquando ilha affrontato il. Una fotografia chiara e nitida:è sceso decisamente in basso nelle gerarchie di, l’allenatore del Benfica. Una seconda scelta, etichetta difficile da digerire da chi ne aveva appiccicata un’altra addosso, quella di uno dei maggiori giovani talenti del calcio portoghese.Chiaro, dunque, che i malumori aumentino e ad intercettarli c’è il super agente Jorge. Ci si guarda intorno insomma, in cerca di una via d’uscita da una situazione che si sta complicando, in cerca di una squadra che garantisca un maggior minutaggio al difensore centrale. Dall’altra parte del fronte c’è la Juventus che, binocolo puntato, scandagli il mercato in cerca di un centrale che sappia anche giocare bene in fase di costruzione. Ed ecco che gli sguardi si incrociano, le necessità diventano comuni.In vista di gennaio, la strategia di mercato in casa Juventus è piuttosto chiara e a renderla tale, per l’ennesima volta, è stato Cristiano Giuntoli , ieri nel pre Aston Villa-Juventus:“Contiamo sul recupero di Milik, è adatto al gioco del mister. Dietro dovremo fare qualcosa perchè siamo pochini. Ci sono tanti calciatori bravi sul taccuino”. E tra questi, per l’appunto, anche Antonio Silva.Antonio Silva, giovane talento portoghese classe 2003, sta vivendo un periodo complicato al Benfica, trovando sempre meno spazio nelle ultime settimane. Anche durante la rimonta in Champions League contro il Monaco è rimasto in panchina. In questo contesto, Cristiano Giuntoli sta cercando di sfruttare l’opportunità, puntando a un'operazione con la formula del prestito oneroso, simile a quella utilizzata per Francisco Conceicao, come sottolinea Sky Sport. La Juventus, coerente con la sua politica economica, esclude l'acquisto di giocatori esperti come Sergio Ramos o Skriniar, evitando spese eccessive per ingaggi. Qualsiasi trattativa per profili di alto livello dipenderebbe da un contributo significativo del club di appartenenza.