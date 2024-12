Si ritorna in campo allanel giorno di Santo Stefano. Qualcuno si allena ancora a parte, è il caso di Danilo che non ha preso parte alla trasferta di Monza e di Teun. Uno sguardo più che attento al mercato dove ha parlato l'agente di, Jorge Mendes, lo stesso che ha orchestrato il passaggio in bianconero di Francisco Conceicao in estate. Non solo però, il Manchester City sta corteggiando il portiere della Juventus Michele Di Gregorio. Clicca su "vai alla gallery" per conoscere le cinque notizie più importanti della giornata.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui