Antonio Silva Juve, le parole di Jorge Mendes

vuole forzare il trasferimento alla Juventus durante il mercato di gennaio. Dopo la vittoria in campionato, la Juventus è concentrata sulla sfida contro la Fiorentina, ma Cristiano Giuntoli è già al lavoro per rinforzare la difesa. Il classe 2003 del Benfica è il primo nome nella lista del direttore sportivo bianconero, individuato come l’elemento ideale per rafforzare il reparto, visto l’assenza di Gleison Bremer e Juan Cabal. Silva, difensore portoghese, farà pressione sul Benfica per trasferirsi in Italia a gennaio con la formula del prestito, per unirsi alla squadra di Thiago Motta. Lo riporta Sky SportLe parole di Jorge Mendes intervistato da Sky Sport al Globe Soccer:“Vuole la Juve e la Juve lo vuole. Adesso tocca al Benfica decidere. Serve un po’ di pazienza, bisogna aspettare qualche giorno. Sono cose che cambiano in 5 minuti durante il mercato, che per ora è ancora chiuso. È un giocatore importante, su di lui c’erano diversi club ma vediamo cosa deciderà il Benfica che ha l’ultima parola”.CONCEICAO - “Il suo futuro è alla Juventus. È molto contento di essere lì e anche il club è felice con lui. Sarà un rapporto che continuerà per molto tempo”.