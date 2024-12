Attacco, idee e nomi: Raspadori e Zirkzee nel mirino

Dal 7 gennaio in poi, ogni giorno sarà cruciale per la, impegnata a valutare le opportunità che il mercato può offrire. Non solo difesa: anche il reparto offensivo potrebbe vedere movimenti interessanti, con i bianconeri pronti a cogliere eventuali occasioni, indipendentemente dalla situazione diTra i profili che attirano l’attenzione della dirigenza juventina spicca Giacomo, che rappresenta un’opzione di qualità e versatilità. Ma non è l’unico nome caldo.Joshuaè un’altra ipotesi concreta, legata al rapporto speciale che il giocatore olandese ha con Thiago Motta, suo ex allenatore al Bologna. Nonostante un’esperienza fatta di alti e bassi al Manchester United, Zirkzee sembra guardare con interesse a un ritorno in una situazione più familiare, che potrebbe permettergli di ritrovare continuità e fiducia.Tuttavia, per concretizzare questa operazione sarà necessaria una mossa decisiva da parte dello United, che al momento appare restio a cedere il giocatore. Un’apertura da parte del club inglese potrebbe sbloccare la trattativa, anche se al momento l’ipotesi resta complessa.