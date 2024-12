Chi può recuperare per la Fiorentina?

Situazione complicata per Rouhi e Weah

Lasi avvicina al delicato impegno contro lacon notizie incoraggianti sul fronte degli infortunati.potrebbe recuperare pezzi importanti in vista della sfida, mentre altri elementi della rosa restano ancora in fase di lavoro personalizzato, con tempi di recupero che potrebbero protrarsi ulteriormente.I tre pilastri bianconeri,, stanno ancora lavorando a parte, ma l’ottimismo regna sovrano. La società e lo staff medico sono fiduciosi di avere a disposizione almeno due dei tre giocatori già per la partita contro i viola.Discorso diverso pere Timothy, ancora lontani dal rientro in gruppo. Entrambi stanno seguendo un programma personalizzato, con l'obiettivo di recuperare la condizione fisica ottimale. Sono più indietro e dunque ci vorrà più tempo per rivederli in gruppo.