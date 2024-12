Dove giocherebbe Antonio Silva nella Juventus?

Le parole dell'agente distanno riecheggiando tra i tifosi della Juventus ( QUI le dichiarazioni di Jorge Mendes). Il difensore del Benfica potrebbe però essere il rinforzo ideale per la Vecchia Signora nella sessione invernale di calciomercato. Dove giocherebbe però agli ordini di Thiago Motta?Il giocatore innanzitutto è molto giovane, ha soltanto 21 anni quindi ampi margini di crescita. Potrebbe sostituire completamente Gleison Bremer. In patria è conosciuto per le sue ottime doti nell'anticipare la giocata avversaria. Alto 188 cm quindi con importante fisicità. Molto abile palla al piede e quindi nella fase di costruzione del gioco. Con Thiago Motta giocherebbe in mezzo alla difesa, tuttavia è duttile e può essere impiegato anche come braccetto all'occorrenza. Ecco perché Giuntoli proverà a portarlo a Torino magari già a gennaio.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui