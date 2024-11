La giornata odierna in casaè stata ricca di sviluppi, tra trattative di mercato, preparativi per la sfida contro ile aggiornamenti medici su Arek. Ecco il riepilogo delle notizie principali.Secondo indiscrezioni di calciomercato, lasta monitorando con attenzione Kacper, giovane centrocampista polacco classe 2004 in forza al Bologna. Il talento rossoblù, considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione, sta affrontando difficoltà nel rinnovo con il club emiliano.Alla Continassa,continua a preparare la squadra per il big match di sabato sera contro il Milan. Tra le varie indicazioni emerse dall’ultimo allenamento, una soluzione tattica potrebbe essere l’impiego di Timothy Weah come attaccante centrale.Per tutti i dettagli e le immagini, consultate la gallery dedicata. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti in vista del big match di sabato!