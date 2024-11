Quando torna Milik?

prova a rivedere il campo, con il nuovo anno indicato come finestra ideale per il suo rientro. L'attaccante della, reduce da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi, è stato sottoposto oggi a una visita di controllo presso la rinomata clinica Villa Stuart a Roma.A monitorare il suo stato fisico è stato il professor, uno dei massimi esperti nel campo delle valutazioni post-traumatiche e riabilitative.L'infortunio di Milik ha rappresentato un problema per la, che in sua assenza ha dovuto ridisegnare le dinamiche offensive. Le visite asono un passaggio cruciale nel percorso di recupero dell'attaccante, assicurando che i tempi di rientro vengano rispettati senza rischi. Secondo quanto riportato, la risposta clinica e atletica di Milik è stata giudicata positiva, confermando che l'obiettivo di un ritorno entro metà dicembre è realistico.