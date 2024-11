I numeri di Schick

Arriva… dal passato la nuova idea dellaper un vice di Dusan Vlahovic, che con l'infortunio di ieri ha messo di fronte una volta per tutte alla necessità di muoversi sul mercato a gennaio per rinforzare anche l'attacco, oltre alla difesa. La Gazzetta dello Sport, infatti, fa il nome di, già passato dal quartier generale bianconero nell'estate 2017 ma solo per le visite mediche, dopo le quali l'affare sfumò: allora il ceco ripartì dalla Roma, cosa che fece pensare a un "semplice" dietrofront della Vecchia Signora più che a problemi fisici, per poi trasferirsi in Germania.Ora è al, dove nel 2023-24 ha vissuto un'ottima stagione con 13 goal e 3 assist, mentre in questo momento sta trovando meno spazio (solo 503 minuti in totale in tutte le competizioni e 4 reti). Il classe 1995 ha quindi iniziato a guardarsi in giro, sapendo che il suo club e il tecnico Xabi Alonso non lo ritengono intoccabile. E Cristiano Giuntoli ci sta pensando seriamente, con la speranza di riuscire a ottenere condizioni vantaggiose dai tedeschi (un prestito o una formula creativa).