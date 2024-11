Le condizioni di Vlahovic

Mezzo sospiro di sollievo in casaper, che questa mattina si è presentato al J|Medical per i controlli del caso dopo il problema muscolare alla coscia sinistra accusato ieri sera in Nazionale."Gli accertamenti - si legge in una nota ufficiale - hanno escluso lesioni e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente". Ciò significa, dunque, che l'attaccante serbo rimane a rischio per il big match di sabato tra Milan e Juventus, ma quantomeno dovrebbe essere scongiurato il rischio di un lungo stop.