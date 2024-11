Vlahovic al J-Medical per gli esami dopo l'infortunio

dopo aver lasciato il campo nel finale di Serbia-Danimarca per un problema muscolare alla coscia sinistra , è rientrato subito a Torino per svolgere gli esami strumentali al J-Medical, capire l'entità dell'infortunio e quanto dovrà rimanere fuori.L'attaccante della Juventus è arrivato al J-Medical in mattinata. Preoccupazione in casa bianconera per le condizioni di Vlahovic e tanta attesa per gli esami strumentali che il giocatore effettuerà. Ecco il VIDEO del suo arrivo.- Visite concluse per Vlahovic, si attendono ora notizie ufficiali dalla Juventus