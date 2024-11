Come sta Nico Gonzalez

Quante partite ha saltato Nico Gonzalez

Juventus-Cagliari (6 ottobre)

Juventus-Lazio (19 ottobre)

Juventus-Stoccarda (22 ottobre)

Inter-Juventus (27 ottobre)

Juventus-Parma (30 ottobre)

Udinese-Juventus (2 novembre)

Lille-Juventus (5 novembre)

Juventus-Torino (9 novembre)

I numeri di Nico Gonzalez

6 presenze

5 volte titolare

1 goal

1 assist

307 minuti giocati

Quando torna Nico Gonzalez

La lunga ed estenuante attesa prosegue. Lanon può ancora contare sull'apporto di, ormai fermo ai box dallo scorso 2 ottobre dopo la lesione muscolare rimediata contro il Lipsia in Champions League. Inizialmente si ipotizzava che il giocatore potesse tornare a completa disposizione dopo la sosta e i suoi primi scatti alla Continassa, in tal senso, sembravano decisamente di buon auspicio. E invece servirà ancora pazientare.Nico Gonzalez ha rimediato una lesione muscolare di basso grado alla coscia in occasione della seconda giornata di Champions League vinta contro il Lipsia. Da quel momento l'ex Fiorentina è stato costretto a rimanere ai box ed è sparito, letteralmente, dai radar. A ormai quasi due mesi da un infortunio che sembrava si potesse risolvere in un lasso di tempo decisamente più contenuto e invece il percorso di recupero sta procedendo piuttosto a rilento.Dal 2 ottobre ad oggi, Nico Gonzalez ha saltato ben 9 partite, tra Serie A e Champions League con la maglia della Juventus e il conteggio sembra destinato ad aumentare.Nico Gonzalez ha collezionato 6 presenze con la maglia della Juventus da quando è arrivato a Torino.Nico Gonzalez salterà sicuramente le sfide contro Milan e Aston Villa, ma anche un suo eventuale recupero per la sfida contro il Lecce del 1° dicembre sembra ad oggi molto complicato. E' più plausibile pensare che Nico Gonzalez torni a disposizione di Thiago Motta attorno alla metà del mese di dicembre.





