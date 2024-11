Chi gioca in attacco contro il Milan?

Sarà unache dovrà fare di necessità virtù in vista della grande sfida in programma sabato sera a San Siro contro il Milan. Alle assenze ormai datate di Arkadiusz Milik e di Nico Gonzalez, si è aggiunta anche quella di Dusan Vlahovic, fermatosi in Nazionale a causa di un risentimento alla coscia, e che non sarà a disposizione di Thiago Motta per il confronto diretto del Meazza.La Juventus, dunque, si presenterà alla sfida contro la squadra allenata da Paulo Fonseca senza attaccanti o comunque senza prime punte di ruolo. Toccherà dunque attingere dalle risorse a disposizione e quanto provato nel corso dell'ultimo allenamento può sicuramente rappresentare molto più di un semplice indizio.Thiago Motta, infatti, ha schierato Timothy Weah in qualità di punta nell'ultima partitella disputata alla Continassa contro l'Under 17. L'americano, in goal con la maglia della Nazionale statunitense contro la Jamaica, ha fornito risposte importantissime andando in goal per ben due volte nella sfida in famiglia che ha chiuso l'ultima sessione di allenamento.Weah, che sta vivendo un momento di forma particolarmente brillante come certificato dai quattro goal già messi a referto in campionato, è dunque il candidato numero uno per ricoprire il ruolo di prima punta all'interno del 4-2-3-1 con il quale Thiago Motta approccerà alla sfida di San Siro.





