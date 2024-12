Juventus, le notizie di venerdì 20 dicembre

Dichiarazioni, prime idee per il match contro il Monza e tanto mercato. Si è parlato un po' di tutto in questo venerdì 20 dicembre per quanto riguarda la, attesa domenica da un impegno importante all'U-Power Stadium ma sempre più impegnata, negli "uffici", anche nella ricerca di possibili rinforzi da ingaggiare a gennaio, quando con tutta probabilità si assisterà anche a qualche addio.E così non potevano che far rumore le parole disul suo prossimo futuro, mentresi prendeva la scena fuori dal campo con dichiarazioni di amore nei confronti della squadra bianconera. Tante altre, comunque, le notizie di questo venerdì, giornata che la Juve ha ovviamente vissuto alla Continassa nella preparazione della sfida contro il Monza ormai alle porte.





