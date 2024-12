Cambiaso e Douglas Luiz, quando tornano

Nessuna novità rilevante dall'allenamento odierno rispetto a quello di ieri per la Juventus . La situazione diresta invariata, con entrambi i giocatori che continuano a svolgere un programma di lavoro differenziato. Questo dettaglio lascia pochi dubbi sulla loro disponibilità per la prossima sfida contro il Monza, in programma nel weekend. La loro presenza appare ormai praticamente impossibile, un'assenza che obbligherà l'allenatore Thiago Motta a rivedere le sue scelte e a studiare soluzioni alternative per sopperire a queste defezioni.Domani è già giornata di vigilia e rifinitura, a meno di sorprese Cambiaso e Douglas Luiz non saranno a disposizione per la trasferta di Monza. I due, adesso, mettono nel mirino il prossimo impegno contro la Fiorentina, il 29 dicembre.