La verità su Hancko e la Juventus

"Non sono contento delle fake news che dicono che ho parlato con la Juventus o che abbiamo concordato dei termini personali. Non è affatto vero. La Juve potrebbe essere interessata ma non ci siamo mai parlati. Ho detto ai miei compagni che è tutto falso, non ho idea da dove vengano i rumors". Così nelle scorse oreha tentato di mettere un freno, intervenendo ai microfoni del media olandese AD , alle indiscrezioni di un suo accordo con il club bianconero, notoriamente sulle sue tracce e intenzionato a fare almeno un tentativo per ingaggiarlo già a gennaio.Da non escludere che, in questa fase, il difensore slovacco abbia "solo" voluto mettere a tacere le voci sul suo conto, in un momento delicato per il suoche domenica sarà impegnato nel big match contro il PSV Eindhoven, sfida che potrebbe già far volare questa seconda squadra verso il primo posto in solitaria in campionato. Ciò che è certo è che alla Juventus piace davvero molto Hancko, la cui grande versatilità lo rende in grado di giocare sia come centrale che come terzino sinistro, l'ideale in assenza di Gleison Bremer e Juan Cabal.E altrettanto sicuro è che Cristiano Giuntoli sta aspettando il momento giusto per formalizzare l'offerta decisiva al Feyenoord, che parte da una richiesta di almeno 30 milioni di euro. Per arrivare al traguardo sarà fondamentale anche una cessione: i principali indiziati all'addio sono. Se poi Hancko non dovesse approdare alla Juve a gennaio, potrebbe diventare il primo grande obiettivo per la prossima estate.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui