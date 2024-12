Hancko Juve, le parole

La Juventus punta con decisione su David Hancko , con l'accordo che si avvicina ma non appare ancora imminente. L'obiettivo dei bianconeri è portarlo a Torino già a gennaio, ma in caso di ritardi, il difensore slovacco potrebbe diventare uno dei primi colpi estivi, sfruttando la nuova finestra di mercato FIFA tra il 1° e il 10 giugno 2025, in vista del Mondiale per club. Thiago Motta, che ha spinto per l'acquisto, attende con entusiasmo Hancko, apprezzandone la grande versatilità: può giocare sia da centrale che da terzino sinistro, qualità fondamentale viste le assenze prolungate di Bremer e Cabal.Intanto, proprio il difensore ha parlato al media olandese AD delle voci che lo vorrebbero molto vicino alla Juventus.“Non sono contento delle fake news che dicono che ho parlato con la Juventus o che abbiamo concordato dei termini personali. Non è affatto vero”. “La Juve potrebbe essere interessata ma non ci siamo mai parlati. Ho detto ai miei compagni che è finto, non ho idea da dove venga”.