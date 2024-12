Hancko-Juventus: il nodo resta il prezzo

La Juventus vuole fortemente arrivare a David, con l'accordo che si avvicina sempre di più. Ma non sembra così imminente. In casa bianconera, l'auspicio è che possa arrivare già a gennaio, ma in caso contrario, il difensore slovacco potrebbe diventare uno dei primi colpi dell'estate, con un trasferimento che potrebbe avvenire nella nuova finestra di mercato introdotta dalla FIFA tra il 1° e il 10 giugno 2025, in vista del Mondiale per club.In ogni caso, la strada sembra comunque tracciata e porta direttamente alla, che ha spinto per il suo acquisto, lo aspetta con entusiasmo, affascinato dalla grande versatilità di Hancko, in grado di giocare sia come centrale che come terzino sinistro. Una caratteristica che sarebbe particolarmente utile vista l'assenza prolungata diper il resto della stagione.Lanon ha intenzione di mollare e sta aspettando il momento giusto per formalizzare l'offerta decisiva al. Il club olandese parte da una richiesta superiore ai 30 milioni, l'obiettivo della Juve è abbassare quella quota. Il sì del giocatore al trasferimento a Torino è stato invece ottenuto. E l'accordo potrebbe essere alla fine superiore ai 2 milioni di euro a stagione.Il nodo è trovare adesso la cifra per portare il difensore a casa. Serve una cessione, e serve quanto prima:daranno una grossa mano in questo senso.