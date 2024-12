Monza-Juve, gli indisponibili

Bremer

Cabal

Milik

Rouhi

Cambiaso

Douglas Luiz

Weah

Monza-Juve, le idee di Thiago Motta

Cristianoscherza, dalla festa di Natale della Juventus , ma la sua battuta suè un po’ la fotografia del momento in casa bianconera ed è il segno di come il problema infortuni sia digerito all’interno, anche se ancora non completamente risolto. E infatti rieccoci qui, se non nella piena emergenza ma con diversi nodi da sciogliere e, soprattutto, diversi indisponibili per, verso la partita contro il Monza.Le notizie dalla Continassa non sono di quelle che fanno sorridere, anzi. Cambiaso e Douglas Luiz continuano a lavorare a parte : manca solo un ultimo allenamento prima del Monza, è facile immaginare che non saranno a disposizione. Di seguito i probabili indisponibili:Poche possibilità di ruotare, poche possibilità di cambiare rispetto agli ultimi impegni. Troppo semplice immaginare una linea difensiva che da destra a sinistra si snodi così: Savona, Gatti, Kalulu e Danilo. Anche davanti a loro non dovrebbe cambiare molto con la conferma della coppa Locatelli-Thuram e Koopmeiners sulla trequarti. A destra uno dei pochi ballottaggi con Nico Gonzalez che prova a insidiare Conceicao, mentre Yildiz parte favorito sulla sinistra. Davanti pochi dubbi su Dusan Vlahovic.