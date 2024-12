Hasa Juve, il percorso

Il Napoli ha iniziato a muoversi con decisione sul mercato in vista di gennaio. Oltre a puntare su rinforzi di alto livello da regalare ad Antonio Conte, il club azzurro guarda anche al futuro, cercando di assicurarsi giovani talenti promettenti che possano crescere sotto la guida del tecnico salentino. In questo contesto, si registra un’importante accelerazione di Giovanni Manna per Luis Hasa , uno dei profili più interessanti che aveva provato a valorizzare durante la sua esperienza come direttore sportivo alla Juventus Luis Hasa è un nome ben conosciuto in orbita bianconera. Il calciatore classe 2004 è cresciuto nel settore giovanile bianconero fino ad arrivare, nella passata stagione, a diventare leader nella Next Gen. Poi qualcosa non è andato in fase di rinnovo del contratto, la voglia di spiccare il volo e provare un’esperienza nella massima serie ha prevalso e così Luis Hasa ha lasciato la Juventus per approdare al LecceL’operazione per Luis Hasa, come riportato da Relevo, è vicina alla chiusura per circa 500 mila euro, di cui 150 mila finiranno alla Juventus. Nei prossimi giorni potrebbero aprirsi nuove trattative tra Napoli e Lecce, con Rafa Mir e Alessio Zerbin che piacciono a Corvino.Un’eventuale uscita di Zerbin potrebbe creare un domino che coinvolgerebbe lo stesso Hasa: il giovane talento italo-albanese potrebbe essere girato subito al Bari, altra società della famiglia De Laurentiis. In cambio, il Napoli potrebbe ricevere Mehdi Dorval, laterale destro classe 2001, che numericamente sostituirebbe Zerbin in rosa.