Il Napoli è attivo sul mercato e ha avviato una trattativa per Luis, giovane talento di proprietà del Lecce ed ex. Gli azzurri stanno lavorando con il Lecce per favorire l’operazione, studiando l’inserimento di alcune contropartite tecniche per abbassare il costo dell’affare. Tra i nomi proposti ci sono Alessio Zerbin, esterno offensivo con caratteristiche ideali per il gioco dei salentini, e Rafa Marin. La trattativa è ancora in fase di sviluppo, ma il Napoli sembra determinato a puntare su Hasa, un profilo giovane e di prospettiva per rafforzare la rosa.