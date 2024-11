La giornata di oggi è stata inevitabilmente rivolta alle condizioni di. L'attaccante, uscito poco prima della fine della gara tra Serbia e Danimarca, ha accusato un dolore al flessore della coscia sinistra. In mattinata ha svolto gli esami al J Medical, e gli esiti hanno escluso lesioni : una buona notizia per la Juventus, che però ora rischia fortemente di non avere il serbo nel big match contro il Milan.Da qui si collega un altro tema molto importante della giornata di oggi: le possibili soluzioni. Con Milik ancora ai box, infatti, non c'è un centravanti puro che possa sostituire Vlahovic, e dunque l'allenatore bianconero dovrà puntare su altre soluzioni già provate nel corso di questa stagione.





