Chi è Antonio Silva

Secondo quanto riferito da Sky, la Juventus avrebbe messo nel mirino un nuovo profilo per andare a rinforzare il reparto difensivo nel mercato di gennaio per sopperire ai gravi infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal. L'identikit sarebbe quello di, difensore centrale di proprietà del Benfica.Antonio Silva è un difensore portoghese, classe 2003, il cui cartellino è di proprietà del Benfica. Cresciuto nel settore giovanile del club di Lisbona, è ormai da due stagioni entrato in pianta stabile nel giro della prima squadra, con cui ha già collezionato 108 presenze in gare ufficiali. Finito un po' ai margini in questo inizio di stagione, la Juventus potrebbe provare ad imbastire un'operazione in stile Conceicao, ovvero ingaggiando il giocatore in prestito oneroso a gennaio, per poi acquisirlo a titolo definitivo in estate. Silva, dal canto suo, è già entrato nel giro della Nazionale portoghese con cui vanta già 17 presenze. A settembre ha prolungato il suo contratto con il Benfica, legandosi al club fino al 30 giugno del 2027.





