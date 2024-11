Come sta Douglas Luiz

Quando torna Douglas Luiz

Dopo aver tirato un mezzo sospiro di sollievo riguardo alle condizioni di Dusan Vlahovic , ad agirare i pensieri di casa Juventus c'è ovviamente la situazione legata alle condizioni di, di fatto fermo ai box da poco meno di un mese, ovvero quando fu costretto a fermarsi nel corso del riscaldamento del match contro lo Stoccarda, quando era stato designato per vestire una maglia da titolare. E invece, da quel momento, buio totale.Infortunatosi la sera del 22 ottobre scorso, a causa di un risentimento alla coscia sinistra, Douglas Luiz non ha riportato lesioni di natura muscolare, ma nonostante un quadro generale meno grave del previsto, il classe 1998 in campo non si è più visto. Come già sottolineato da Thiago Motta nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Torino, il giocatore aveva manifestato sensazioni non positive durante l'ultima seduta di allenamento pre-derby. Uno scenario che aveva spinto Thiago Motta a scegliere la via della cautela, concedendo ulteriore riposo al calciatore, il quale, però, non riesce ancora a vedere la luce in fondo al tunnel: Douglas Luiz, infatti, salterà anche la sfida di campionato contro il Milan e quella di Champions League contro l'Aston Villa.A questo punto, in casa Juventus si spera che Douglas Luiz possa porre fine a questa astinenza da campo, tornando a disposizione per la trasferta di Lecce in programma domenica 1° dicembre. La prima data buona per provare a dare una vera e propria svolta ad un'avventura nata decisamente sotto una cattiva stella.





