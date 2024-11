Chi gioca al posto di Vlahovic? Le soluzioni

Nel momento in cui Dusan Vlahovic si è fermato , toccandosi la coscia e uscendo dal campo nel finale del match tra Serbia e Danimarcaavrà iniziato a pensare a come sostituire l'attaccante, a partire dal big match contro il In attesa degli esami infatti, sembra improbabile che Vlahovic possa esserci a San Siro nella gara che si giocherà sabato (ore 18). Un tema, quello del sostituto del serbo che in realtà occupava già i pensieri dell'allenatore ma adesso diventa centrale.Chi può giocare in attacco al posto di Vlahovic se fosse confermato il suo forfait? L'ipotesi più concreta è quella di vedereda falso nove; un regista offensivo che possa legare i reparti, con caratteristiche più simili ail centravanti che Motta ha avuto nella passata stagione. Yildiz sarà impegnato questa sera con la Turchia e da domani tornerà a disposizione dei bianconeri, qualche giorno per provare questa soluzione.L'altro candidato a sostituire Vlahovic è; anche lui, come Yildiz, già impiegato in quel ruolo in alcuni spezzoni di partita. A differenza del turco, l'ex Lille sarebbe chiamato a dare più profondità e verticalità alla Juve grazie alla sua velocità. Ha dimostrato di saper farsi trovare nel posto giusto attaccando l'area di rigore. Già quattro goal in stagione per lo statunitense.Non è finita qui però, perché tra i possibili adattamenti nel ruolo di attaccante centrale rimangono altri due nomeschierato in quella posizione anche se per pochi minuti,. Quest'ultimo aggiungerebbe una casella in più alla "collezione" dei ruoli fatti in carriera; ha esperienza e qualità per giocare un po' ovunque.Guardando più in là, oltre a Milan-Juventus, una carta che Motta potrà usare da centravanti èl'unico ad aver fatto questo ruolo con continuità in passato. L'argentino però è ancora fuori per infortunio e al momento quindi non rappresenta un'opzione, non per il match di San Siro almeno.