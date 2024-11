Le condizioni di Vlahovic

Vlahovic Juve, la partita contro la Danimarca

I numeri

Minuti: 88’

Tiri in porta: 3

Tiri fuori: 4

Dribbling: 2 (2)

Tocchi: 41

Passaggi: 17/24 (71%)

Passaggi chiave: 2

Allarme rosso Dusandurante la parentesi con la nazionale serba: due partite da titolare, giocando ogni minuto nella prima e 88 nella seconda, per un totale di circa 180 minuti complessivi. La partita di questa sera contro la Danimarca, però, è finita anzitempo perchéè uscito dal campo toccandosi la coscia sinistra, infortunato.Impossibile, in questo momento, determinare l’entità dell’infortunio di Vlahovic. Si aspettano i primi riscontri dello staff medico serbo e poi, se necessario, ci saranno gli esami dello staff medico della Juventus Anche nell’ultima partita di Nations League, in cui la Serbia ha affrontato la Danimarca, Vlahovic ha mostrato una buona prestazione dal punto di vista del gioco di squadra. L’attaccante si è ben integrato con il compagno Mitrovic, creando alcune occasioni interessanti, sebbene non sia riuscito a trovare la via del gol. Il bilancio di Vlahovic in questa pausa nazionali è dunque di due partite, un assist, ma nessuna rete segnata. Ora il centravanti serbo tornerà in campo con la Juventus, sperando di ritrovare la sua forma migliore proprio nella sfida contro i rossoneri.