Thuram recupera per Juventus-Lecce? Cosa filtra sul centrocampista

Thuram recupera per Juventus-Lecce?

A due giorni da, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A, in programma sabato all'Allianz Stadium (calcio d'inizio alle 20:45), sono arrivate novità dall'allenamento dei bianconeri. In particolare per, che questa mattina non ha lavorato insieme ai suoi compagni sotto la guida di Igor Tudor ma si è allenato a parte.Niente di grave per il centrocampista francese che però è alle prese con un affaticamento muscolare. Per questo motivo si è allenato a parte; Khephren deve gestire questo affaticamento ma il suo rientro in gruppo potrebbe essere immediato.a conferma della piccola entità del problema fisico.

Può giocare titolare?

Se fosse confermato il programma per Khephren, e quindi già domani Tudor lo avesse di nuovo a disposizione, allora l'ex Nizza sarebbe regolarmente convocato per la prossima partita di campionato con il Lecce. Da questo punto diDomani alla vigilia della partita verrà presa la decisione definitiva.Seiverso è il discorso legato alla titolarità. Questo dipenderà ovviamente dalle condizioni di Khephren e dalle sensazioni che lo stesso giocatore avrà a ridosso della gara. Thuram potrebbe quindi essere convocato ma partire fuori dai titolari per precauzione. Non è comunque escluso anche che sia regolarmente in campo se l'allenamento di domani darà risposte positive.