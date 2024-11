Infortunio Vlahovic, le parole

Dusan Vlahovic ha destato preoccupazione durante gli impegni con la nazionale serba: due partite da titolare, giocando l'intera durata della prima e 88 minuti nella seconda, per un totale di circa 180 minuti. Tuttavia, la sua partita contro la Danimarca è stata interrotta prematuramente quando l’attaccante ha lasciato il campo toccandosi la coscia sinistra, vittima di un infortunio. La situazione preoccupa, con la Juventus in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.Dell'infortunio ha parlato lo stesso Vlahovic ai media serbi:"Ho sentito dolore alla coscia, non sono riuscito a completare la partita. Mi dispiace. Vedrò dopo il sopralluogo a Torino qual è la situazione".