La strategia di Giuntoli per Zirkzee

Perché Zirkzee sarebbe perfetto per la Juve

L'infortunio di, per quanto non eccessivamente serio , torna ad accendere i riflettori sulla mancanza per ladi un "vero" vice del serbo, essendo Arek Milik ancora ai box. Con tutta probabilità, per il big match di sabato contro il Milan (e forse anche per quello successivo con l'Aston Villa) Thiago Motta dovrà ingegnarsi nel trovare soluzioni alternative, ma è ormai chiaro che gli uomini a disposizione sono un po' pochi per tutte le gare che i bianconeri dovranno affrontare nel corso della stagione.E allora, pur considerando prioritario un colpo per la difesa, è lecito ipotizzare chestia valutando fin da ora le possibili occasioni per l'attacco in vista del mercato di gennaio, quando potrebbe liberarsi anche un certo, in difficoltà al. Su questo fronte il dt della Juve potrebbe pure avere un asso nella manica:, il super agente dell'attaccante olandese, ha infatti un rapporto molto buono e diretto con lui, tanto che discute da mesi della situazione del giocatore.Il procuratore starebbe già muovendo le proprie pedine dietro le quinte, secondo Calciomercato.com, in attesa di capire se qualcosa cambierà con l'arrivo a Old Trafford del nuovo tecnico Ruben Amorim. La soluzione bianconera piace molto per tanti motivi, e anche la stessa Vecchia Signora sarebbe decisamente favorevole all'affare (in prestito): l'ingaggio di Zirkzee (3,5 milioni di euro) è infatti in piena linea con la nuova filosofia societaria, il valore del suo cartellino è alla portata (tra i 40 e i 50 milioni) e l'ex Bologna ha un rapporto di stima reciproca con Thiago Motta. Resta solo da capire quando Giuntoli farà partire la missione.