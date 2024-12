Oggi in casa Juventus ci sono aggiornamenti significativi che riguardano diversi giocatori chiave, a partire dafino a. Ecco i principali sviluppi per i bianconeri, che potrebbero influire sulle prossime partite e sulle strategie di Thiago Motta.Timothy Weah non sarà disponibile per le prossime sfide di campionato contro Monza e Fiorentina a causa di un infortunio muscolare. Il giocatore statunitense, che era stato un elemento importante nelle precedenti partite, dovrà osservare un periodo di recupero. Secondo le ultime informazioni, lo staff medico della Juventus sta lavorando per consentire a Weah di tornare in campo per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan il 3 gennaio. La sua assenza rappresenta un lieve colpo per la squadra, ma l’obiettivo è averlo al meglio per le sfide cruciali a venire.Buone notizie arrivano invece per, il cui rientro sembra essere imminente. Il terzino, che ha subito un infortunio in precedenza, potrebbe essere a disposizione di Thiago Motta per la partita contro il Monza.