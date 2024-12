Yildiz Juve, la posizione del club

La notizia è di quelle fragorose, quelle che fanno discutere e che creano spiragli lì dove non sembrava ce ne fossero. La Juventus su Sandro– e fin qui niente di particolarmente strano -, e sarebbe pronta a sacrificare Kenan. Ecco, questa parte della notizia raccontata oggi dal Corriere dello Sport è certamente quella più rumorosa.Rumorosa perché crea dibattito, perché arriva inaspettata. Inaspettata soprattutto perché la Juventus ha messo Yildiz al centro del progetto: quello sportivo ma anche dal punto di vista comunicativo. La 10 sulle spalle, il volto del motto “Juventus is Youth”. La Juventus punta su Yildiz per il presente e per il futuro e, a sua volta, il turco punta sul club bianconero per la sua personale ascesa all’Olimpo del calcio mondiale.Insomma,. Offerta che, al momento, non sono in vista.