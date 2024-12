Perché la Juventus può cedere Yildiz

Lavuole a tutti i costi. E per arrivarci è pronta a sacrificare due giocatori,e pure. Questa la "bomba" lanciata oggi da Il Corriere dello Sport, in un articolo a firma di Ivan Zazzaroni, secondo cui il nome del centrocampista azzurro è uscito da una riunione di mercato tenutasi a Torino lunedì. Per il grande colpo dalservono 55 milioni di euro. Che secondo la ricostruzione il club bianconero può recuperare dalla doppia cessione dell'ex Cremonese, che effettivamente può essere considerato in uscita, alla luce dello scarso minutaggio, e del 19enne turco, che invece è un pilastro della "nuova" Juve di Thiago Motta, con tanto di numero 10 sulla schiena."Perché Yildiz? Per il suo appeal internazionale, per l’enorme plusvalenza che garantirebbe l’operazione e per ragioni strettamente di campo", si legge sul quotidiano. "L’affermazione di Conceicao, il rientro di Nico Gonzalez, le garanzie non solo tattiche fornite da Weah e le opzioni Mbangula e Adzic sono gli elementi che hanno indotto la Juve a sviluppare il tema dell’uscita del trequartista turco. Giuntoli ha bisogno di accontentare e proteggere Thiago, aggiungendo un po’ di aggressività alla squadra che nelle ultime uscite ha confermato di possederne in quote minime: Tonali permetterebbe peraltro a Motta di utilizzare Koopmeiners da interno in un centrocampo a tre, la stessa posizione che l’olandese copriva di solito nell’Atalanta".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui