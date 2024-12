Perché Fagioli può lasciare la Juventus

Il rapporto tra Fagioli e Thiago Motta

e lasembrano ormai due mondi separati. Per il classe 2001 non c'è stato spazio in campo nemmeno nel match di Coppa Italia di ieri sera, neanche nella ripresa quando la partita era ormai indirizzata e Thiago Motta ha approfittato del momento per continuare con qualche esperimento, sulla scia di quanto aveva già fatto schierando un undici titolare inedito e "insolito". Salvo clamorose sorprese nelle prossime settimane, l'esperienza in bianconero del centrocampista azzurro potrebbe quindi essere davvero vicina alla conclusione.Pure definitiva, perché Fagioli, da prodotto del vivaio, potrebbe garantire una preziosa e ricca plusvalenza alla Juventus, peraltro in un momento importante come quello di inizio 2025 quando Cristiano Giuntoli dovrà necessariamente andare a caccia di rinforzi, innanzitutto per la difesa ma non solo. Di lui si è tornati a parlare questa mattina, con la notizia di un forte interessamento del club per Sandro Tonali a cui si potrebbe arrivare con almeno un paio di sacrifici eccellenti (e non a caso si è fatto persino il nome di Kenan Yildiz).A far abbassare le quote di una possibile partenza a gennaio di Fagioli c'è anche un altro fattore: ovvero la scarsa considerazione che ha di lui, che sembra proprio non vederlo nella "sua" Juve. Tra i due il feeling non è mai sbocciato, tanto che le indiscrezioni delle ultime settimane parlavano anche di un fastidio del tecnico nei confronti di certi atteggiamenti del giocatore, sia in allenamento che in partita. Ieri sera poi, mentre tutti festeggiavano, il messaggio social di Nicolò, che in molti hanno letto come un pensiero nostalgico: una foto, condivisa nelle Instagram stories, di lui in campo per la sfida contro il Lipsia, forse la migliore della sua carriera. Con un'emoji nera, il simbolo "back": Fagioli vuole tornare quello di una volta, ma forse in bianconero non lo può più fare.





