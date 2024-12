Douglas Luiz Juve, quando torna

Far sì che ogni possibile campanello d’allarme si spenga, insieme ad ogni fastidio; consolidare lo stato di forma per poi provare a tornare con continuità e prendersi, finalmente, il ruolo da protagonista. Prosegue con questi obiettivi il percorso di lavoro personalizzato intrapreso da. Ma quando torna a disposizione di Douglas Luiz resta in forte dubbio per la prossima partita di campionato contro il Monza. Il centrocampista brasiliano della Juventus , classe 1998, non è ancora al meglio della condizione fisica e dovrebbe ancora proseguire nel suo percorso di lavoro personalizzato. Lo staff medico bianconero sta monitorando con attenzione le sue condizioni, evitando forzature che potrebbero aggravare il problema e compromettere il suo recupero.Non sono attese sorprese in vista della trasferta all’U-Power Stadium: la sensazione è che Douglas Luiz resterà fuori dalla lista dei convocati per il match di domenica contro il Monza. L'obiettivo dello staff e di Thiago Motta è averlo a disposizione per la sfida successiva contro la Fiorentina.