resta in dubbio per il prossimo impegno della, la sfida di Serie A contro il, in programma domenica prossima. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista brasiliano classe 1998 sarà monitorato attentamente nei prossimi giorni dallo staff medico bianconero. Thiago Motta, nuovo allenatore della Juventus, valuterà le condizioni fisiche del giocatore fino all’ultimo momento prima di prendere una decisione definitiva sulla convocazione per la trasferta all’U-Power Stadium. La prudenza sarà fondamentale per evitare rischi inutili e garantire a Douglas Luiz il recupero completo, in vista dei prossimi importanti appuntamenti stagionali.